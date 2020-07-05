Сроки начала строительства санно-бобслейной трассы в Прикамье перенесены из-за пандемии

ПЕРМЬ, 5 июля. /ТАСС/. Строительство санно-бобслейной трассы в городе Чусовом Пермского края сдвинется из-за пандемии коронавируса, ранее его планировалось начать в 2020 году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции в Пермском крае, сроки начала строительства [санно-бобслейной трассы] будут скорректированы. Планировалось, что оно начнется в текущем году, сейчас рассматривается период с 2020 по 2024 год", - сказано в сообщении.

Ранее краевые власти сообщали, что планируют построить трассу к 2023 году, она будет использоваться для проведения всероссийских и международных соревнований, а также тренировочных сборов и станет третьей в России, такие же объекты есть в Сочи и Парамоново (Московская область), но здесь она не действует. Предварительная стоимость объекта - 2,8 млрд рублей. Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос о привлечении к проекту федерального финансирования. Новый спортивный объект спроектирован по подобию сочинской санно-бобслейной трассы, построенной к зимней Олимпиаде 2014 года.

В Пермском крае сложились богатые традиции санного спорта, треть сборной России - чусовляне, старший тренер сборной России Альберт Демченко также родился в городе Чусовой. Как отмечают в правительстве, действующая трасса, на которой занимаются пермские саночники, была построена в 1974 году. Сейчас для того, чтобы спортсмены могли ею пользоваться, в межсезонье приходится проводить большой объем работ по замене деревянного покрытия и выравниванию виражей, поэтому было принято решение строить современную санно-бобслейную трассу с бетонным покрытием. В июне 2019 года депутаты Законодательного собрания включили проект в перечень объектов капитального строительства.Новая санно-бобслейная трасса в Пермском крае позволит проводить тренировки одновременно для 20 человек в смену, в сутки таких смен будет семь.