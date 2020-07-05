В Казахстане объяснили дефицит лекарств

НУР-СУЛТАН, 5 июля. /ТАСС/. Повышенный спрос на противовирусные препараты на фоне пандемии привел к определенному дефициту медикаментов. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге вице-премьер республики Ералы Тугжанов.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter заявил, что граждане справедливо жалуются на факты необоснованного повышения цен в аптеках на жизненно важные лекарства. "В условиях пандемии это недопустимо. Правительству и правоохранительным органам поручено заняться данной проблемой", - указал он.

"На сегодня в аптеках отмечается определенный дефицит лекарственных средств. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, повышенный спрос со стороны населения. Люди массово скупают лекарства - по 10 или более упаковок парацетамола и других лекарств", - сказал Тугжанов.

По его словам, если в мае в Алма-Ате за месяц продавали 50 тысяч упаковок парацетамола, то сейчас только за сутки - 100 тысяч. "Раньше продавали 100 тысяч градусников в год, такое же количество было выкуплено за одну неделю", - констатировал заместитель главы правительства.

Второй причиной возникшего дефицита, как отметил вице-премьер, стали действия перекупщиков лекарственных средств. "В этой связи даны соответствующие поручения компетентным правоохранительным органам по недопущению превышения предельных цен на лекарственные препараты. По всем выявленным фактам будут приняты меры по привлечению к ответственности в установленном законодательством порядке", - подчеркнул он.

"В-третьих, отечественное производство покрывает 13% лекарств, 87% лекарств импортируется. Это, безусловно, влияет на обеспеченность ими", - добавил Тугжанов.

Власти обещают разобраться

Кроме того, он рассказал, что в аптеки уже поступило 70 тысяч упаковок "Ингавирина". "Из жаропонижающих препаратов на рынок поступило более 800 тысяч упаковок парацетамола, и в течение ближайшей недели ожидается поставка дополнительное 900 тысяч упаковок. По антибиотикам - с конца прошлой недели отечественные производители начали отгрузку более 150 тысяч упаковок "Азитромицина", - пояснил он, отметив, что в ближайшее время дефицит жаропонижающих и противовирусных препаратов будет решен полностью.

Кроме того, он обратил внимание, что имеется возможность купить аналоги лекарств, обладающих такими же свойствами.

О ситуации в стране

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных ограничений с возможностью их продления или ужесточения.

На данный момент в стране подтвержден 47 171 случай инфицирования коронавирусом, 15 623 пациента выздоровели, 188 человек умерли.