В селах Северной Осетии женщин будут обучать национальным ремеслам благодаря гранту

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 июля. /ТАСС/. Проект "Сохранение ремесленных традиций Осетии" выиграл президентский грант на сумму 2,4 млн рублей. В рамках его реализации жительниц сел республики будут обучать войлоковалянию, плетению осетинских платков и басонному плетению, сообщили ТАСС в социально-культурном учреждении "Благодать".

"Проект является продолжением и развитием успешно реализованного проекта "Возрождение национальных ремесел Осетии". Он направлен на увеличение количества практикующих традиционные осетинские ремесла - войлоковаляние, плетение осетинских платков "Цылла" и басонное плетение - среди жительниц преимущественно сельских территорий", - сказал собеседник агентства.

Проект будет реализован в семи районах республики - Алагирском, Ардонском, Дигорском, Ирафском, Кировском, Правобережном и Пригородном. Будут организованы курсы, лекции, мастер-классы с участием осетинских и приглашенных мастеров.

По замыслу организаторов, проект поможет решить не только проблему сохранения ремесел, но и проблему занятости в сельских территориях и малых городах, снижения бедности семей с детьми. При всей востребованности обучения ремеслам для их наибольшего распространения, особенно в сельских районах, необходимо решить проблему организации обучения на дому. Для женщин из районов нередко выезд на занятия в административный центр республики бывает затруднительным. Помимо этого, ситуация, связанная с распространением коронавируса, в частности невозможность проведения массовых мероприятий, потребовала от организаторов и педагогов создания соответствующих условий.

"Данный проект учитывает все указанные выше факторы и обстоятельства, предусматривает доступность проводимых мероприятий для жительниц сельских районов и будет способствовать сохранению и развитию национальных ремесел в сельских районах и малых городах Республики Северная Осетия", - отметили в учреждении "Благодать".