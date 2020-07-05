Глава Элладской церкви считает, что турки не посмеют превратить собор Св. Софии в мечеть

АФИНЫ, 5 июля. /ТАСС/. Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Иероним выразил мнение, что Турция не посмеет превратить собор Св. Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом он заявил в воскресенье греческому телеканалу Mesogeios TV.

"Они [турки] играют в любые игры, которые попадают в их руки. Это тоже игра. Я считаю, что они не посмеют", - сказал архиепископ, отвечая на вопрос, пойдет ли Турция на то, чтобы превратить собор Святой Софии из музея в мечеть.

В четверг официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас заявил на брифинге, что Греция призывает Турцию не превращать собор Св. Софии в Стамбуле в мечеть, считая, что этот памятник всемирного наследия ЮНЕСКО должен оставаться музеем. По его словам, проблема Святой Софии - не греко-турецкая, а всемирная. Собор Святой Софии является "памятником всемирного культурного наследия", напомнил Пецас, сказав, что очень многие страны, включая США, призывают Турцию не делать шаг, который создаст огромный психологический разрыв между Турцией и христианским миром. Пецас выразил надежду на то, что турецкое руководство примет это "серьезно во внимание".

В мае МИД Греции назвал недопустимым чтение суры корана в соборе Св. Софии в Стамбуле, выразив мнение, что эта акция оскорбляет международное сообщество и бросает вызов религиозным чувствам христиан во всем мире. Заявление МИД было распространено в связи с чтением корана в соборе на годовщину падения Константинополя в 1453 году. В июне Священный синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) заявил, что превращение собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть вызвало бы сильный протест христиан во всем мире, и попросил правительство Турции проявить благоразумие, сохранив нынешний статус данного собора.

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) выразил опасения за судьбу византийских христианских мозаик в соборе Святой Софии в Стамбуле, если памятнику будет возвращен статус мечети. По его мнению, высказанному 4 июля в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу, превращение собора в мечеть станет актом неуважения к чувствам миллионов христиан во всем мире.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Государственный совет Турции 2 июля провел заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение, по данным канала, продлилось всего 17 минут. По его итогам сообщалось, что решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней. Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой является.

История знаменитого собора

Софийский собор - памятник византийского зодчества. Он возводился в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире, он даже планировал сделать в нем полы из золотых слитков.

После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.