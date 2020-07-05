NYT: группа ученых предложила ВОЗ признать, что коронавирус передается по воздуху

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Группа исследователей, в которую входят 239 специалистов из 32 стран, подготовила открытое письмо руководству Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в нем предлагается признать, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, надолго задерживаясь в воздухе. Об этом сообщила газета The New York Times .

Как следует из материала, данная группа ученых считает, что содержащие вирус мельчайшие капли жидкости, которые выделяются, когда зараженные чихают или кашляют, могут оставаться в воздухе дольше, чем полагает ВОЗ. Исследователи говорят о том, что организации следует пересмотреть некоторые свои рекомендации.

Газета приводит комментарий представителя ВОЗ Бенедетты Аллегранзи. "Мы заявляли несколько раз, в частности в последние пару месяцев, что считаем передачу воздушно-капельным путем возможной, но, разумеется, это не подкрепляется твердыми или даже четкими доказательствами", - добавила она. "По этому вопросу активно идут споры", - сообщила представитель ВОЗ.

Как отмечает издание, ожидается, что данное открытое письмо будет опубликовано на следующей неделе в неком научном журнале. Выдержки из него не приводятся. В материале также не уточняется, какие государства и организации представляют указанные 239 исследователей.

В публикации приводятся мнения нескольких исследователей из Австралии, Великобритании, США, которые отметили, что ВОЗ, возможно, следует в официальном порядке признать, что коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем. Издание сообщает, что в начале апреля 36 экспертов уже предлагали ВОЗ рассмотреть такую возможность.

Как сообщили в воскресенье представители ВОЗ, число случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 203 тыс., превысив 11,1 млн. Число летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и составило свыше 528 тыс.