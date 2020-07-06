Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут свыше 671 тыс. выпускников

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля, сдавать его планируют более 671 тыс. выпускников, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Самый массовый Единый государственный экзамен - по русскому - проходит 6 и 7 июля. В этом году проведение экзамена разделено на два дня, чтобы избежать большого скопления участников в экзаменационных пунктах", - говорится в сообщении.

Сдавать экзамен намерены свыше 671 тыс. человек, в том числе почти 618 тыс. выпускников текущего года. Более 428 тыс. участников пойдут на ЕГЭ в первый день его проведения - 6 июля.

Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий, на выполнение которых отводится 3,5 часа. Результаты участники экзамена, сдающие 6 июля, узнают не позднее 20 июля, сдающие 7 июля - не позднее 23 июля.

Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любую специальность, добавили в пресс-службе.

Основная волна ЕГЭ в 2020 году стартовала 3 июля. Экзамены в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы. На участие в ЕГЭ зарегистрированы около 714 тыс. человек.