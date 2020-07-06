Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечает юбилей

НУР-СУЛТАН, 6 июля. /ТАСС/. Первый президент и лидер нации (елбасы), председатель Совета безопасности и глава правящей партии, член Конституционного совета и почетный сенатор - все это о Нурсултане Назарбаеве, который бессменно руководил Казахстаном на протяжении почти трех десятков лет. Политик с мировым именем, сумевший в непростые годы отстоять независимость республики и добиться успехов, в понедельник отмечает свое 80-летие.

По мере приближения к юбилейной дате в средствах массовой информации Казахстана все чаще стали появляться материалы, посвященные первому президенту. 2 июля была опубликована статья нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева, который подчеркнул, что личность Нурсултана Назарбаева должна стать примером в воспитании подрастающих поколений казахстанцев.

"Елбасы - основатель нашего государства, символ единства народа, личность, стоящая у истоков истории независимого Казахстана. Казахский народ с огромным уважением относится к этому выдающемуся государственному деятелю. Его неустанная деятельность во имя родной страны может служить ярким примером для молодежи. Будущим поколениям предстоит внимательно изучить все, что происходило в бессонные ночи и дни на заре нашей независимости, и вынести справедливую оценку", - отметил Токаев.

Он также напомнил, что вся жизнь Назарбаева посвящена укреплению казахстанского государства. "За рубежом прекрасно знают и уважают его как основателя и лидера современного Казахстана. Бесспорным признанием пользуется государственная деятельность первого президента. Я могу утверждать это с полной ответственностью как свидетель многих международных встреч и переговоров елбасы с иностранными делегациями. О нем хорошо знают во всем мире, он пользуется широким признанием международного сообщества, обладает непререкаемым авторитетом в глобальной политике", - пояснил президент.

По его словам, Назарбаев достиг этих вершин благодаря упорному труду, мудрости и неиссякаемой энергии. "Считаю, что эта историческая личность, ставшая гордостью нашего народа, должна стать безусловным примером в воспитании подрастающего поколения", - подчеркнул президент Казахстана.

Достижения Назарбаева

Как указал Токаев, одним из первых шагов, принесших Нурсултану Назарбаеву мировое признание, стал указ о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона. "В те годы в повестке дня остро стоял вопрос о возможном сохранении Казахстаном ядерного оружия: даст ли обладание этим "наследием" некогда впечатляющей военной мощи СССР какое-либо преимущество или может стать новым источником напряженности. К слову, Казахстан входил в четверку стран - обладателей крупнейших в мире ядерных арсеналов. Но благодаря политической воле елбасы казахский народ, один из наиболее пострадавших в мире от ядерных испытаний, выступил с инициативой об отказе от оружия массового уничтожения", - отметил президент.

Кроме того, Токаев в своей статье "Уроки исторической личности" напомнил, что в Казахстане регулярно проводятся съезды лидеров мировых и традиционных религий. "В Астане в 2010 году состоялся саммит ОБСЕ, в котором приняли участие главы многих государств. В 2011 году столица совместно с городом Алматы организовала зимние Азиатские игры. В 2017 году с большим успехом здесь прошла международная выставка Экспо", - рассказал он.

Глава государства также подчеркнул, что самые авторитетные политики мира единодушно называют уникальный казахстанский опыт межэтнического согласия "моделью Назарбаева". "Изучение наших достижений и продвижение их на глобальном уровне имеет огромное значение. Астанинский процесс по мирному урегулированию сирийского вопроса позволил внести вклад в мирное урегулирование в данной стране. Все это способствовало поддержанию образа нашей столицы как города мира", - добавил он.

Признание заслуг

3 июля Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия нового памятника первому руководителю республики, состоявшейся в Национальном университете обороны, который носит имя Назарбаева. "Мир и стабильность, процветание и единство - это результат взвешенной политики елбасы. В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения - ценить и уважать их заслуги", - заявил президент. По его словам, установка памятника в Национальном университете обороны является глубоко символичным актом, поскольку Вооруженные силы Казахстана были созданы указом первого президента.

Это уже не первый памятник в честь Назарбаева, установленный в Казахстане и за рубежом. Кроме того, его именем названы столичный аэропорт, несколько учебных заведений, улицы в некоторых городах республики и даже за ее пределами, а также парки и площади. Недавно в Казахстане запустили программу поиска и поддержки талантливых и активных представителей казахстанской молодежи под названием "Медаль елбасы".

Однако, пожалуй, главным признанием заслуг первого руководителя республики стало переименование в его честь главного города страны. В 1997 году Назарбаев перенес столицу из Алма-Аты в город Акмолу, который в 1998 году назвали Астаной. 23 марта 2019 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь Назарбаева.

Взгляд в будущее

В день 80-летия первого президента на экраны выйдет документальный фильм "Пусть следующие поколения сделают лучше меня...", посвященный Назарбаеву. По словам его пресс-секретаря Айдоса Укибая, название проекта - это слова елбасы, которые он сказал в ходе записи интервью для фильма.

"Этой фразой Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что вся его жизнь и деятельность на посту первого президента были посвящены строительству процветающего государства, достижению гармонии и благополучия в казахстанском обществе. И сегодня он возлагает большие надежды на следующие поколения казахстанцев, которые продолжат его дело и будут укреплять независимость нашей страны, сохранив мир и единство народа", - пояснил Укибай.

Как он отметил, документальный фильм будет интересен всем, кто интересуется историей становления независимого Казахстана, укрепления международного авторитета страны и строительства новой столицы. "Но следует понимать, что 30-летнюю историю государства невозможно рассказать за 50 минут. Поэтому мы сделали акценты на ключевых аспектах становления нашей страны, на раскрытии роли и значения в этом процессе личности первого президента", - указал пресс-секретарь.

Поздравления мировых лидеров

Еще за несколько дней до 80-летия на имя Нурсултана Назарбаева стала поступать обширная корреспонденция по случаю его юбилея. Российский лидер Владимир Путин записал видеопоздравление, в котором отметил заслуги первого президента в развитии Казахстана. "Искренне дорожу и горжусь нашей многолетней дружбой. С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам", - отметил он.

Президент России также напомнил, что общепризнаны мудрость и дальновидность Назарбаева, колоссальная ответственность и взвешенность, богатый жизненный и управленческий опыт. "Вы по праву снискали высокий авторитет у себя в стране и в России, да и во всем мире как выдающийся государственный деятель и настоящий лидер. Ваша огромная заслуга в том, что Казахстан все эти годы уверенно развивается, сберегая национальное согласие, исторические, культурные традиции, устремлен в будущее", - сказал Путин в видеопоздравлении.

3-4 июля пресс-служба первого президента Казахстана опубликовала тексты поздравительных писем и телеграмм, которые поступили в том числе от лидеров Афганистана, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Узбекистана и Чехии, а также премьер-министров Израиля и Японии.

Пандемия вносит коррективы

Однако в условиях распространения коронавируса любые массовые мероприятия и даже семейные торжества в республике под запретом. Кроме того, без традиционных гуляний и концертной программы встретят жители Нур-Султана и День столицы, который ежегодно отмечается 6 июля как государственный праздник. Всему виной стала пандемия COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), из-за которой в Казахстане с 16 марта по 11 мая действовал режим чрезвычайного положения. После его завершения ограничительные меры постепенно стали ослабевать. Однако уже в начале июня в стране возросло число инфицированных и летальных случаев.

На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти ввели некоторые ограничения в отдельных регионах. Например, в столице и Алма-Ате даже появилась практика так называемых карантинных выходных, когда по субботам и воскресеньям вступали в силу новые санитарные меры. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавируса 29 июня отметил, что с момента снятия ограничений 11 мая в Казахстане количество случаев заражения увеличилось в семь раз. По его мнению, во многом это связано с недостатками в работе ряда госорганов.

С целью принятия экстренных мер по стабилизации эпидемиологической ситуации глава государства поручил правительству внести предложение по вопросу введения жесткого карантина. Так, в Казахстане с воскресенья сроком на 14 дней начали действовать дополнительные ограничительные меры, которые в дальнейшем могут быть продлены или даже ужесточены.

Здоровье елбасы

Пандемия не обошла стороной и самого Назарбаева. 18 июня пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что его анализ на коронавирус оказался положительным, в связи с чем он ушел на самоизоляцию и продолжал работать дистанционно.

С момента, когда стало известно о заболевании Нурсултана Назарбаева, в его адрес стали поступать многочисленные телеграммы и звонки с пожеланиями скорейшего выздоровления и долгих лет жизни. Одним из первых слова поддержки передал президент России Владимир Путин, который выразил уверенность, что необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут лидеру казахстанцев в короткое время справиться с вирусом.

Все последние дни жители республики и мировая общественность внимательно следили за состоянием здоровья первого президента Казахстана. 2 июля пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай написал на своей странице в Twitter, что повторный тест на коронавирус, который сдал елбасы, оказался отрицательным. Уже на следующий день, 3 июля, Назарбаев в опубликованном на его сайте обращении к казахстанцам сообщил, что выздоровел после заражения инфекцией, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.

Факты из жизни

Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне - село Ушконыр Карасайского района Республики Казахстан) в крестьянской семье. В 1967 году окончил вечернее отделение завода-втуза при Карагандинском металлургическом комбинате по специальности "инженер-металлург", в 1976 году - заочную Высшую партийную школу при Центральном комитете (ЦК) КПСС.

В 1989 году Назарбаев был избран первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. В феврале 1990 года его избрали председателем Верховного совета Казахской ССР, а в апреле того же года, после учреждения в республике поста президента, - первым президентом Казахстана. С тех пор он неизменно возглавлял страну. В мае 2010 года парламент Казахстана принял конституционный закон о наделении Назарбаева статусом лидера нации - елбасы. В июле 2018 года вступил в силу закон "О Совете безопасности Республики Казахстан", в котором закреплялось право первого президента республики пожизненно возглавлять Совбез.

Назарбаев, бессменно руководивший Казахстаном на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. При этом он сохранил за собой посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), члена Конституционного совета, а в мае прошлого года был наделен статусом почетного сенатора.

Кроме того, Назарбаев возглавляет Ассамблею народа Казахстана, а также является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета. При первом президенте республика стала членом ряда международных организаций, в том числе ОДКБ, ШОС, ОБСЕ. В свою очередь Нурсултан Назарбаев выступил инициатором создания Евразийского экономического сообщества (с 2015 года - Евразийский экономический союз) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.