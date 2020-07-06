Юрий Грымов надеется, что подарком на его юбилей станет объявление дат открытия театров

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра "Модерн" Юрий Грымов планирует отпраздновать 55-летний юбилей в начале театрального сезона. В день же своего рождения, который он отмечает 6 июля, счел бы подарком объявление дат, когда театры смогут открыться для зрителей.

"У нас практически 60% зрителей сохранили купленные билеты для новых дат. Даты будут расставлены после решения Роспотребнадзора. Конечно, билеты нужно продавать заранее, нам нужно два месяца, я надеюсь, что числа 10 июля или, может быть, на мой день рождения - 6 июля - Роспотребнадзор уже объявит, когда смогут открыться театры. Мы очень этого ждем", - сказал он в разговоре с ТАСС.

Грымов поделился, что сам юбилей он хочет отпраздновать уже с открытием театрального сезона в сентябре - в театре, с труппой и зрителем. "Я буду отмечать новым спектаклем в "Модерне", так я решил сделать подарок не себе, а своим друзьям", - добавил он.

Так, первой премьерой сезона станет спектакль про начало войны "Человек с глазами Моцарта". Затем театр выпустит еще одну премьеру - "Кладбище понтов". Третий спектакль, который выйдет до конца года - "Женитьба", где за основу взяты произведения "Женитьба" Николая Гоголя, "Женитьба Бальзаминова" Александра Островского и "Свадьба" Антона Чехова. Главную роль исполнит Лолита Милявская.

Худрук поделился, что Милявская также войдет в труппу театра "Модерн". "С Лолитой мы дружим уже очень большое количество времени, я снимал ей клип в свое время. Она харизматичная и красивая женщина. А в связи со всеми скандалами с ее разводами - она идеальная невеста, идеальная Агафья Тихоновна", - заметил он.

Секрет успеха

Юрий Грымов занимает пост художественного руководителя в течение трех лет и под его руководством театр "Модерн" стал одним из быстро развивающихся в России. Как рассказал худрук, продажи на спектакли в театре в среднем в течение года составляют 85-90%. "У нас идут спектакли, которые не идут ни у кого в театре, - пояснил высокие цифры Грымов. - В театре "Модерн" вы всегда сможете увидеть что-то новое. У нас очень большой диапазон: от "Войны и мира" Льва Толстого до Nirvana, посвященного рок-музыке, Курту Кобейну".

По словам режиссера, театр до его прихода работал с целевой аудиторией 35 плюс, но затем удалось ее расширить. "Сейчас ядро аудитории - 25 плюс. Но спектакли разные, поэтому приходят люди и более зрелые, и совсем молодые", - отметил он. Основного же посетителя театра Грымов охарактеризовал как "голодного до чего-то нового". "У нас очень эмоциональные спектакли. Для меня театр - это высказывание. И у нас люди хотят задуматься, они смеются, плачут, переживают", - поделился он.

Грымов подчеркнул, что даже после периода самоизоляции его театр продолжит показывать сложные драматические постановки. "Когда кто-то говорит, что после пандемии должны быть только комедии, я говорю, что не надо так плохо относиться к зрителю. Зрителю сегодня нужен умный театр. Ему нужен "старший брат" в театре, чтобы он пришел пообщаться с умным человеком", - заключил режиссер.

О режиссере

Грымов родился 6 июля 1965 года в Москве. Учился в Москве в железнодорожном техникуме, но не окончил его. В первой половине 1980-х годов Юрий Грымов работал плотником-модельщиком в конструкторско-экспериментальном бюро АЗЛК.

В конце 1980-х годов работал манекенщиком, участвовал в качестве актера в съемках музыкальных видеоклипов Валерия Леонтьева и Екатерины Суржиковой. В 1991 году создал собственную дизайн-студию "ЮГ".

C 1990-х годов Юрий Грымов в качестве режиссера занимался съемками коммерческих рекламных видеороликов, а также музыкальных видеоклипов для российских эстрадных исполнителей. В их числе Алла Пугачева, Алсу, Дмитрий Маликов, Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Витас.

Юрий Грымов снял несколько художественных фильмов. Его дебютной работой стала короткометражная картина "Мужские откровения" по сценарию Ренаты Литвиновой (1996). Среди полнометражных режиссерских работ: "Му-му" (1998), драмы "Коллекционер" (2001) и "Чужие" (2008), мелодрама "На ощупь" (2010), фильм "Три сестры" (2017), экспериментальная драма "Анна Каренина. Интимный дневник" (2019), а также телесериал "Казус Кукоцкого" (2005).

Ставил спектакли в Театре им. Вахтангова, Театре им. Маяковского, в Московском театре "Новая опера", Российском академическом молодежном театре. С декабря 2016 года Юрий Грымов является художественным руководителем театра "Модерн". Поставил в нем спектакли: "О дивный новый мир" по антиутопии Олдоса Хаксли, "Матрешки на округлости Земли" по пьесе Екатерины Нарши, "Юлий Цезарь" по трагедии Уильяма Шекспира, "На дне" по пьесе Максима Горького, "Война и мир" по мотивам романа Льва Толстого.

В 2019 году получил звание Почетного деятеля искусств г. Москвы. Обладатель премии "Ника" в специальной категории "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа" (2007, "Казус Кукоцкого"). Отмечен многочисленными профессиональными наградами в области рекламы.