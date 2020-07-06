В Петербурге с 6 июля открываются для посетителей музеи, выставочные залы и фитнес-центры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Временный запрет на прием посетителей в музеях, выставочных залах, бассейнах и фитнес-центрах отменяется в Санкт-Петербурге с 6 июля в рамках поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Это следует из внесенных изменений в соответствующее постановление городского правительства.

"Организовать допуск посетителей в государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность. Организовать допуск посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением плавательных бассейнов и фитнес-центров, находящихся в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров)", - говорится в документе.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук должны обязательно использовать как работники, так и посетители заведений. На кассе, стойке администратора, в местах хранения личных вещей между работником и посетителем должен быть установлен защитный экран. Потоки посетителей не должны пересекаться, необходим раздельный вход в здание и выход из него.

В экскурсионных группах должно быть не более пяти посетителей, им требуется соблюдать дистанцию не менее 1,5 м. Использование аудиогидов возможно только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого использования. В фитнес-центрах должно быть не более 1 человека на 4 кв. м площади зала для занятия спортом, в плавательных бассейнах - не более 1 человека на 10 кв. м площади воды.

Поэтапное смягчение ограничений, введенных в Санкт-Петербурге в связи с пандемией коронавируса, началось с первого июня. В городе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Противопожарный режим в городе продлили до 26 июля. Продолжают действовать строгие санитарные требования, предусмотрено обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и в общественном транспорте.

По данным на 5 июля, в Петербурге выявили 25 536 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 19 994 человека, умерли 1 345.