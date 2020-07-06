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В Гидрометцентре рассказали о резком похолодании в Москве 9 июля

Температура воздуха составит 22-27 градусов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Температура воздуха понизится в Москве на 7-8 градусов с 9 июля. Погода будет облачной в этот период, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В четверг, 9 июля, заметное понижение температуры на 7-8 градусов повсеместно в Москве. Будет облачно, тоскливо, дождливо", - сообщил он.

По словам Вильфанда, жители северо-запада столицы почувствуют похолодание уже во второй половине среды.

По данным Гидрометцентра, в понедельник Москве днем ожидается 28-30 градусов тепла, во вторник - 30-32 градуса, в среду - 29-31 градус, в четверг - 22-27 градусов, в пятницу - 20-25 градусов.

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