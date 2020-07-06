В Чечне летний туристический сезон открыли пешим походом в горы

ГРОЗНЫЙ, 6 июля. /ТАСС/. Летний туристический сезон открыли в Чечне пешим походом протяженностью от высокогорного озера Кезеной-Ам к заброшенному селу Харкарой, где сохранились старинные башенные строения. Об этом журналистам в понедельник сообщил министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"Для кого-то это был первый выход в горы, а некоторые уже имели опыт пеших туров. Но абсолютно все остались под впечатлением от горных пейзажей, легенд и историй о самых отдаленных уголках республики, удивлялись и своим собственным силам. Ведь среди участников были и девушки, а сам поход был средней сложности", - рассказал глава ведомства.

По его словам, участники прошли 11 км по горной местности, преодолевая подъемы и крутые спуски. "Те, кто заранее решили не оставаться на ночь, пожалели и обещали взять палатки в следующий раз. Кто остался на ночь - провели время у костра и под полной луной. Следующий поход уже на следующие выходные", - сказал Байтазиев.

Он также сообщил, что в воскресенье рядом со "Скалой кунаков", где подружились в середине XIX века Лев Толстой и чеченец Садо Мисербиев, был организован пленэр. "Данное мероприятие проводилось в целях популяризации и продвижения нового литературно-исторического маршрута. "Скала кунаков" получила свое название в честь того, что здесь подружились и проводили время в середине XIX века Лев Николаевич Толстой и Садо Мисербиев. На данный момент идет реконструкция исторического объекта", - добавил министр.

В 2019 году регион посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезенойам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". В 2019 здесь прошли фестивали "Хонк Фест", "Шашлык-Машлык", "Арбузный фестиваль", а также детская регата и регата на кубок "Кезеной-Ам".