В Санкт-Петербурге стартовал экспедиционный поход в рамках Большой Арктической регаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Экспедиционный поход на 23-метровой яхте "Мария" в рамках проекта "Большая Арктическая регата", направленного на популяризацию российской Арктики, стартовал в понедельник ночью из Санкт-Петербурга. Его целью является проверка маршрута для будущей регаты, которая состоится в 2021 году, рассказал ТАСС автор и руководитель проекта, член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Станислав Корякин.

"У нас большой многолетний проект, который называется "Большая Арктическая регата". Сейчас - экспедиционный поход с целью проверки маршрута будущей регаты, оценки готовности инфраструктуры. Предстоит наметить, где у нас будут стоянки в следующем году, и провести другие подготовительные мероприятия, включая совещания с руководством региона и населенных пунктов, где мы будем стоять", - рассказал Корякин.

По его словам, экспедиция рассчитана примерно на месяц. Первой остановкой после выхода из Санкт-Петербурга будет город Шлиссельбург Ленинградской области. "Во вторник у нас будет тестирование подводного дрона, осмотрим на предмет всяких артефактов Невский пятачок [условное обозначение плацдарма на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки, который захватили и удерживали советские войска с сентября 1941 года по апрель 1942 года и с сентября 1942 года по февраль 1943 года в ходе битвы за Ленинград]", - отметил руководитель проекта.

В дальнейшем яхта с командой из девяти человек отправится по маршруту остров Валаам - река Свирь - Петрозаводск - Кижи - Беломорско-Балтийский канал - Архангельск. "Из Архангельска - пока решаем: если Нарьян-Мар будет готов нас принять, мы пойдем туда, и соответственно из Нарьян-Мара уже в Мурманск. И потом обратно, но уже по более короткому маршруту, в Санкт-Петербург", - пояснил он.

В пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской власти отметили, что регата направлена в том числе на развитие гражданского использования северных акваторий и водного туризма. Согласно информации на сайте проекта, его партнерами выступают правительство Мурманской области, Федеральное агентство по туризму и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.