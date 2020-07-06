"Известия": россияне смогут использовать водительские права для получения банковских услуг

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россиянам могут разрешить использовать водительское удостоверение вместо паспорта для получения некоторых банковских услуг. Соответствующий законопроект для проведения упрощенной идентификации физлица разрабатывает Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на Банк России.

"Выбор именно водительского удостоверения обусловлен достаточно широким распространением этого вида документа у граждан РФ и возможностью его проверки с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти", - пояснили изданию в ЦБ.

Как сообщил газете директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков, использование водительского удостоверения возможно при переводе денежных средств без открытия банковского счета, при осуществлении и получении почтового перевода менее чем на 15 тыс. рублей, а также при покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму не более 100 тыс. рублей или эквивалентную этой сумму в другой валюте.