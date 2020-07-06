Спрос на дальневосточные гектары восстановился после смягчения эпидемиологических мер

ТАСС, 6 июля. Спрос на земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" восстановился с началом смягчения ограничительных мер, введенных в марте в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) из-за распространения коронавируса. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Сергей Ховрат.

"В марте и апреле, когда начал действовать режим самоизоляции, наблюдалось небольшое снижение динамики, поскольку люди не могли выехать и посмотреть участки, были закрыты многофункциональные центры, а Росреестр работал только в режиме предварительной записи. По мере снятия ограничений мы видим, что спрос на земельные участки восстановился: в среднем по программе ежемесячно поступает около одной тысячи заявлений и столько же участков предоставляется в пользование", - сказал Ховрат.

По его словам, участки по программе "Дальневосточный гектар" уже получили около 82 тыс. человек. Больше всего заявлений приходится на Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Бурятию, Сахалинскую область и Якутию. "Чаще всего люди берут землю, чтобы построить на ней дом, заниматься сельским хозяйством и бизнесом, но есть и те, кто намерен использовать участки для реализации туристических и рекреационных проектов", - уточнил руководитель агентства.

Ховрат добавил, что 7% всех получателей дальневосточных гектаров, а это 5,5 тыс. человек, взяли землю, чтобы реализовать туристические проекты - построить кемпинги или охотничьи домики, обустроить базу отдыха, этническую деревню, спортивную площадку или экопарк.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По словам вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, она стимулирует создание 108 новых населенных пунктов на Дальнем Востоке.