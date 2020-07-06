"Известия": для работающих за границей русскоговорящих учителей создадут социальную сеть

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Русскоговорящие учителя, преподающие за рубежом, смогут общаться в отдельной социальной сети. Целями платформы являются как личное общение, так и привлечение иностранных граждан к обучению в России, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на Россотрудничество.

Как пояснили газете в ведомстве, к созданию этого проекта подтолкнул международный конкурс педагогического мастерства учителей русских школ "Закачай знания!". Он показал заинтересованность учителей в общении, но на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации необходимо было искать иные способы коммуникаций.

"Россотрудничество внимательно участвует в своих проектах и всегда учитывает цели и пожелания участников, поэтому было принято решение о создании общей, единой, профессиональной цифровой платформы, которая позволит не только сегодняшним участникам конкурса педагогического мастерства, но и всем, кто любит и говорит на языке Пушкина, не потеряться в огромном мире интернета, а встретиться и продолжить общение в одном месте", - пояснили в пресс-службе Россотрудничества.

Запуск платформы планируется на сентябрь, сообщает издание. После этого пройдет регистрация первых участников. Преподаватели за границей смогут общаться в онлайн-формате и проводить вебинары. После запуска проекта, по данным газеты, федеральное агентство планирует привлечь до полумиллиона уникальных пользователей из Европы, Азии и стран СНГ.

Кроме того, в социальную сеть интегрируют "Библиотеку знаний" для формирования банка работ и практик русскоговорящих учителей. Генерировать этот ресурс будут участники сообщества, загружая свои педагогические наработки.