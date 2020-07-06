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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил о снижении смертности из-за коронавируса в США

При этом в стране растет число заражений. По данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 2,85 млн случаев инфицирования
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Patrick Semansky

ТАСС, 6 июля. Президент США Дональд Трамп отметил в воскресенье, что на территории Соединенных Штатов наблюдается снижение смертности среди заразившихся новым коронавирусом, несмотря на растущее число случаев инфицирования.

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"Новые случаи [заражения] китайским вирусом растут из-за массового тестирования, смертей становится меньше, [показатели смертности] низкие и стабильные, - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter, - Фальшивые новостные СМИ должны об этом информировать, а также о том, что число новых рабочих мест ставит рекорды".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,85 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 129,7 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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