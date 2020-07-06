Власти Китая выявили за сутки четырех заразившихся коронавирусом

ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Китайские власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны четыре случая заболевания, вызванного новым коронавирусом, из них один в столице. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за последние 24 часа летальных исходов не зафиксировано. В медицинских учреждениях Китая находятся 405 пациентов с коронавирусом (за минувший день выздоровели два), у шести человек заболевание протекает в тяжелой форме. Как следует из распространенного документа, три из выявленных накануне инфицированных приехали из-за рубежа. За время пандемии местные органы эпидемиологического контроля зарегистрировали 1 934 заразившихся, прибывших из-за границы, из них 1 865 выздоровели.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 93,96% заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 83,5 тыс. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,54% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

В континентальном Китае первое место по числу заболевших, находящихся в медицинских учреждениях, занимает Пекин (около 320, среднестатистический рост количества инфицированных за последние две недели составил семь человек в сутки). За ним следуют Шанхай и юго-западная провинция Сычуань, где проходят лечение 28 и 12 пациентов соответственно. На территории 16 административных единиц из 31 (уровень провинции, автономного района или города центрального подчинения) больных нет, в остальных (не считая столицы) насчитывается от одного до 20 пациентов.

Местные власти не включают в общую статистику и с 1 апреля упоминают в отдельной графе бессимптомных носителей вируса. Их в КНР насчитывается 109, в том числе 11 случаев зарегистрированы за минувший день. Примерно 40% инфицированных, относящихся к этой категории и находящихся под постоянным наблюдением врачей, выявлены в Пекине и в прилегающей к столице северной провинции Хэбэй. В центральной провинции Хубэй, где около полугода назад возник первый очаг пандемии, есть несколько заразившихся без симптомов.

Согласно данным комитета, в Китае насчитывается около 3,9 тыс. человек, тесно контактировавших с инфицированными и помещенных на карантин. На территории страны введен пониженный уровень угрозы распространения коронавируса, за исключением Пекина, где в прошлом месяце произошла вспышка заболевания. В столице действуют усиленные меры эпидемиологического контроля, ситуация постепенно улучшается.