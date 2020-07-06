На Сахалине возобновили работу детсады, закрытые из-за COVID-19

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области разрешило возобновить с понедельника работу южно-сахалинских детских садов "Журавленок" и "Радуга". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

Два дошкольных учреждения Южно-Сахалинска закрылись на карантин 3 июля из-за выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом для "Журавленка" это был уже второй карантин. В июне инфекцию обнаружили у одного из родителей, в июле - у одного из воспитанников.

"6 июля воспитанников принимают дошкольные учреждения №8 "Журавленок" и №39 "Радуга", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, перед открытием в учреждениях провели тщательную санитарную обработку в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В настоящее время в области нет детских садов, закрытых на карантин из-за коронавирусной инфекции.

В области проходят лечение 494 человека с коронавирусом, 490 пациентов уже выписаны из больницы. Летальных исходов и тяжелых случаев в регионе за все время пандемии не зарегистрировано. Сахалинская область входит в число субъектов РФ с самыми низкими показателями заболеваемости и является единственным регионом в России, реализовавшим третий этап снятия режима самоизоляции.