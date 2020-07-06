Площадь лесных пожаров на Камчатке сократилась почти на 35 тыс. га

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июля. /ТАСС/. Усиление групп пожарных и дожди на территории большинства муниципальных районов Камчатки в выходные привели к сокращению площади лесных пожаров с 195 тыс. га до 162 тыс. Об этом сообщил в ходе совещания в правительстве края в понедельник врио министра специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров.

"Осадки и усиление групп огнеборцев помогли нам сократить количество и площадь термальных точек. В настоящий момент можно говорить о снятии регионального режима ЧС. По состоянию на сегодня в крае действуют 34 лесных пожара общей площадью 162 тыс. га. 2 июля пожаров было 50 на общей площади более 195 тыс. га", - сказал Хабаров.

На всей территории края с возгораниями борются представители лесоохраны, Рослесхоза, сотрудники специализированных пожарно-спасательных частей, добровольцы, пожарные-десантники и летчики-наблюдатели. Кроме того, на пожарах задействованы вертолеты Ми-8, оборудованные водосливными устройствами.

Как рассказал ТАСС заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края Алексей Епишков, пожароопасная обстановка в лесах полуострова в этом году - самая напряженная за последние 30 лет. "Лес горит по причине жаркой погоды, не характерной для июня, и сухих гроз. Тундра восстанавливается не очень быстро, но все-таки этот процесс идет, а вот фауна от возгораний страдает очень сильно. Надеемся на обильные осадки, потому что тушение ельника, которого много в лесах Камчатки, собственными силами происходит с ощутимыми сложностями", - сказал Епишков.

В Камчатгидромете ТАСС сообщили, что в настоящий момент почти на всей территории полуострова облачно, с прояснениями. В ближайшие два-три дня пройдут дожди, но осадки будут непродолжительными.