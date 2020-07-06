Борющиеся с COVID-19 медики в Магадане получили более 1 млн рублей благодаря прокуратуре

ТАСС, 6 июля. Работники станции скорой медицинской помощи в Магадане после вмешательства прокуратуры получили причитающиеся им стимулирующие выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. Сумма недополученных средств составила более 1,1 млн рублей, сообщается в понедельник в релизе прокуратуры Магаданской области.

Президент РФ Владимир Путин поручил регионам ежемесячно производить дополнительные выплаты врачам и медперсоналу, работающим с пациентами с COVID-19. Выяснилось, что в Магадане на станции скорой помощи доплаты осуществлялись не в зависимости от непосредственной работы, а от занимаемой должности, что привело к снижению полученных выплат.

"Прокуратура города Магадана провела проверку соблюдения прав медицинских работников, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Благодаря прокурорскому вмешательству права 33 работников городской станции скорой медицинской помощи восстановлены, им доначислено и выплачено более 1,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, главному врачу учреждения было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Всего в Магаданской области зарегистрировано 936 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа пациентов 515 человек вылечились, четверо умерли. С 22 июня регион перешел ко второму этапу выхода из режима самоизоляции. В области частично открылись предприятия общественного питания, культурные и спортивные учреждения. Но уже 1 июля в регионе был зафиксирован рекордный для Колымы суточный прирост заболевших - 42 человека, 2 июля прирост также составил 42 заразившихся. В связи с этим губернатор Магаданской области Сергей Носов продлил режим повышенной готовности до 1 августа.