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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Забайкалья отменили в регионе цифровые пропуска для выхода из дома

Число случаев заражения коронавирусом в регионе продолжается снижаться

ЧИТА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края отменило цифровые пропуска, которые ранее были необходимы для выхода из дома, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба правительства.

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"В Забайкалье отменено действие цифровых пропусков. Соответствующее постановление подписано 3 июля губернатором Забайкальского края. По данным на 6 июля, ежедневный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией в крае продолжил снижаться и составил 42 случая", - говорится в сообщении.

Всего в регионе зарегистрирован 3 441 случай заражения, выписаны 2 329 человек, 43 пациента умерли. 4 июля в Забайкалье возобновили работу базы отдыха, при этом в крае продолжают действовать ограничения для ресторанов и кафе, а также кинотеатров и других заведений.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил направить в Забайкалье московских врачей для борьбы с коронавирусом и развернуть мобильный военный госпиталь.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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