Сахалинская область открыла границы для туристов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Специальная туристическая программа, благодаря которой Сахалинская область станет открытой для путешествий без угрозы распространения коронавируса, стартовала в понедельник в островном регионе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе местного агентства по туризму.

До сегодняшнего дня приезд на Сахалин и Курилы для туристов был закрыт из-за пандемии. В островной регион могли попасть только жители с местной пропиской, их ближайшие члены семьи (родители, супруги, дети и внуки), а также официально работающие в сахалинских и курильских предприятиях. Турагентства региона возобновили работу 18 мая, получив разрешение на проведение экскурсий на открытом воздухе.

"Программа начала работать с сегодняшнего дня. Сахалинская область официально открыта", - сообщили в пресс-службе.

По информации агентства, в первые дни работы программы туристов в регионе не ожидается. Она реализуется через туроператоров и распространяется только на организованные группы. Работу с ними будут вести специально обученные люди. Они будут организовывать экскурсии по разработанным маршрутам, рассказывать о достопримечательностях и показывать местные красоты. В целях нераспространения коронавирусной инфекции для самостоятельных туристов проезд в регион пока остается закрытым.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма в стране. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления. В мае вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на российский Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.

Ситуация в регионе

Прибывающие в островной регион ближайшие родственники без прописки и официальные трудовые мигранты должны иметь отрицательные результаты экспресс-тестов на коронавирус, полученные не ранее чем за три дня до приезда, а также пройти повторный тест в аэропорту и на паромной переправе сразу после приезда. Кроме того, при въезде в область необходимо наличие цифрового пропуска. Ранее после приезда все пассажиры, независимо от результатов анализов, отправлялись на строгий двухнедельный карантин. С конца июня период изоляции сократился до пяти дней.

В области проходят лечение 494 человека с коронавирусом, 490 пациентов уже выписаны из больницы. Летальных исходов и тяжелых случаев в регионе за все время пандемии не зарегистрировано. Сахалинская область входит в число субъектов РФ с самыми низкими показателями заболеваемости и является единственным регионом в России, реализовавшим третий этап снятия режима самоизоляции.