JPost: в Индонезии представили эвкалиптовое ожерелье для борьбы с коронавирусом

СИНГАПУР, 6 июля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Индонезии представило антивирусное ожерелье на основе эвкалипта, которое по замыслу создателей способно помогать в лечении инфицированных коронавирусом и даже защищать от передачи COVID-19. Новинку показал руководитель ведомства Сьяхрул Ясин Лимпо, сообщает в понедельник газета The Jakarta Post.

"Специалисты из национального агентства исследований и развития здравоохранения (подчиняется этому министерству - прим. ТАСС) соединили образцы более 700 разновидностей эвкалипта", - рассказал журналистам чиновник. По его словам, "испытания показали, что если носить подобный травяной сбор в течение 30 минут, то погибают около 80% вирусов, подобных COVID-19". Министр также заявил, что "лично носит "антивирусное ожерелье" при посещении различных общественных мероприятий".

Одновременно руководитель агентства Фаджри Джифри рассказал, что "эвкалипт уже использовался в лечении пациентов, у которых был обнаружен коронавирус, и у них наблюдалась положительная динамика".

Замруководителя базирующегося в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана Эравати Судойо признала, что "компоненты эвкалипта ранее были признаны эффективными для борьбы с вирусами". Однако ученый предупредила, что "для утверждений о способности этого растения бороться или защищать именно от коронавируса необходимо длительные исследования".

В Индонезии было зафиксировано свыше 62,1 тыс. инфицированных COVID-19, из которых более 3 тыс. скончались. По этим показателям страна занимает первое место в Юго-Восточной Азии.