На Камчатке началась операция по спасению застрявшего на вершине вулкана туриста

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июля. /ТАСС/. Спасатели из Петропавловска-Камчатского выдвинулись на помощь туристу, утратившему возможность самостоятельно передвигаться на вершине самого высокого вулкана Евразии - Ключевской сопки. Об этом сообщила ТАСС в понедельник сотрудник регионального МЧС Татьяна Юхманова.

Звонивший в службу спасения мужчина сообщил, что у его коллеги после восхождению на вулкан отнялись ноги, он находится без сознания. Чтобы обратиться за помощью альпинист спустился на тысячу метров ниже по склону, где смог воспользоваться мобильным телефоном.

"Погода сегодня нелетная, вертолет поднять в небо не удалось, поэтому шесть спасателей выдвинулись на машине в Усть-Камчатский район, где и располагается вулкан. Дорога займет не менее 12 часов, если завтра погода наладится - из краевой столицы вылетит еще воздушное судно", - уточнила Юхманова.

Она добавила, что со вторым туристом поддерживается связь, но мобильный сигнал периодически пропадает.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота - 4 750 м. Примерно в 47 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск. В настоящий момент по одному из склонов вулкана течет лава.