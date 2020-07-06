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Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

Вода в море в Геленджике, Туапсе, Евпатории и Ялте прогрелась до 26 градусов
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Самое теплое море среди курортов Черноморского побережья в настоящее время в Геленджике и Туапсе, а среди курортов Крыма - в Евпатории и Ялте. На этих курортах вода прогрелась до 26 градусов, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень высокие температуры. В Алуште температура воды 24 градуса в Феодосии и Анапе - 25 градусов, в Евпатории и Ялте - 26 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура воды в Сочи достигла 24-25 градусов тепла, в Геленджике и Туапсе - 26 градусов тепла.

Теги
РоссияКраснодарский крайКрым
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