На горе Ай-Петри планируется создать крытую лыжню

ЯЛТА, 6 июля. /ТАСС/. Горнолыжный курорт на горе Ай-Петри в Крыму не создадут из-за отсутствия достаточного количества источников воды для генерации искусственного снега. Вместо этого планируется создать крытую лыжню, сообщил ТАСС глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Власти Крыма в 2019 году заказали у экспертной организации исследование на пригодность для катания склонов гор Чатыр-Даг и Ай-Петри. Специалисты должны были изучить запасы источников воды в районе будущих трасс. Подобная оценка в регионе проводилась впервые за всю историю региона.

"С водой там проблемы. Возможность отдыха зимой будет организована, но горнолыжного курорта на Ай-Петри не будет. Отсутствие воды - это отсутствие искусственного снега", - сказал Имгрунт.

Он уточнил, что проект, предусматривающий подачу воды на склон, пока экономически нецелесообразен. При этом планируется создать в Ялте крытый лыжный парк, подобный тем, что действуют в Подмосковье и Дубае.

"Я думаю, что мы найдем инвестора, чтобы построить крытую лыжню. Это будет в предгорье, мы используем рельеф местности", - пояснил Имгрунт.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, здравницы региона летом в среднем заполнены на 80-90%, и власти республики работают над тем, чтобы курорты стали круглогодичными. Первый круглогодичный сезон на полуострове рассчитывают провести в этом году, когда начало приема туристов летом пришлось отложить из-за пандемии нового коронавируса.