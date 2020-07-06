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Более 1,7 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита с начала года

Планируется привить более 3,2 млн человек

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 1,7 млн человек в России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала 2020 года. Об этом в понедельник сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,7 млн человек, планируется привить более 3,2 млн человек. В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 255 тыс. клещей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время количество обращений в медицинские организации из-за укусов клещей, а также заболеваемость инфекциями, передаваемыми клещами, не превышает среднемноголетние значения.

"В большинстве субъектов приступили к акарицидным обработкам, проведены акарицидные обработки на территории более 146 тыс. га. На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проводятся акарицидные обработки крупного и мелкого рогатого скота", - отмечается в сообщении.

 

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