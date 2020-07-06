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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Таиланде создают спецотдел полиции для проверки туристов на коронавирус

Личный состав группы будет набираться в том числе из подразделений морской и дорожной полиции

БАНГКОК, 6 июля. /ТАСС/. Королевская полиция Таиланда формирует специальную оперативную группу для проверки туристов на коронавирус. Как пишет в понедельник газета Bangkok Post, инициатива реализуется на фоне подготовки к открытию королевством воздушного пространства.

Личный состав группы будет набираться в том числе из подразделений морской и дорожной полиции. Также рассматривается идея создания приложения, которое позволит туристам легко связаться с полицией, если им понадобится помощь.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве составляет 3 190, вылечились 3 071 человек, умерли 58. С 26 мая случаев передачи инфекции внутри страны нет.

Теги
ТаиландПандемия коронавируса нового типа
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