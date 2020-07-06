В Москве подготовили онлайн программу ко Дню любви, семьи и верности

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. День семьи любви и верности 8 июля в онлайн-формате отметят в учреждениях социальной сферы в Москве. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"К этому празднику мы подготовили различные мероприятия для всей семьи - это и вебинары, и концерты, и мастер-классы, и флешмобы. Пока основная часть этих мероприятий пройдет в онлайн-формате, но я уверена, что москвичи смогут найти что-то интересное для себя и хорошо провести этот день в кругу семьи", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Так, например, Дом детского творчества на Таганке проведет онлайн-мастер класс по созданию открыток для семейного альбома в 11:00. А в 12:00 на занятии "Семья - источник вдохновения" специалисты расскажут об истории праздника и происхождения слова "семья". Биографические заметки и фотографии из семейных архивов известных прозаиков и поэтов представят в 13:00 на вебинаре "Своей семье я благодарен".

В свою очередь детский музыкальный театр "Домисолька" в 10:00 устроит онлайн-концерт "Это моя семья". Артисты исполнят песни российских композиторов, посвященные семье, дружбе и детству. А дворец творчества детей и молодежи "Восточный" приглашает в 12:00 на онлайн-занятие по общей физической подготовке. Также там обучат 3D-моделированию.

"На онлайн-площадках Московского дворца пионеров на Воробьевых горах в 12:00 опубликуют интерактивный дайджест об истории и традициях праздника. В 16:00 стартует интеллектуальная викторина "Моя семья" и квиз "7Я", посвященный семейным традициям", - говорится в сообщении.