Минздрав Индии подтвердил, что страна обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июля. /ТАСС/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло за минувшие сутки на 24 248 и достигло 697 413. Об этом сообщило в понедельник индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте .

Таким образом ведомство подтвердило появившуюся накануне в индийских СМИ информацию о том, что страна вышла на третье место по числу заболевших в мире, обогнав Россию (681 251 выявленных заболевших). По этому показателю Индия теперь уступает только США и Бразилии.

По информации Минздрава Индии, число умерших от COVID-19 в стране увеличилось за 24 часа на 425 и достигло 19 693. В больницах проходят лечение 253 287 пациентов, выздоровели 424 433.

При этом, указывает ведомство, в стране постоянно растет и индекс выздоровления, который составил к утру понедельника 60,85%. Тогда как накануне этот показатель составлял 60,81%, а в минувшую среду - 59,51%.

По мнению специалистов ведомства, увеличение числа заболевших объясняется не в последнюю очередь мощными муссонными ливнями, которые обрушились на западную и северо-восточную части страны, что резко ухудшило эпидемиологическую обстановку. В этих регионах, в частности в расположенном на западном побережье Индостана мегаполисе Мумбаи, отмечен скачок числа инфицированных. В Индии начинается период муссонов, который продлится до сентября, и врачи предупреждают, что бурный рост заболевания может продолжиться.