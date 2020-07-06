Роскачество советует сверять комплектность заказа из онлайн-магазина в присутствии курьера

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Роскачество рекомендует сверять комплектность заказа из онлайн-магазина в присутствии курьера, чтобы в случае несоответствия было проще вернуть деньги. Об этом говорится в сообщении организации.

"Комплектность онлайн-заказа должна быть зафиксирована в присутствии курьера в обязательном порядке", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Роскачестве, в случае несоответствия полученного заказа необходимо попросить курьера сделать об этом отметку. Альтернативный метод - видеофиксация сверки товаров в чеке и пакете (коробке) в присутствии курьера. При этом рекомендуется снять на видео чек, курьера и продукты, которые достают из пакета.

"Курьер отказывается участвовать в "досмотре", торопится получить вашу подпись и побыстрее уйти? Целесообразнее отказаться от получения заказа. Если вы отпустите курьера и только потом начнете сверку доставленных товаров, доказать отсутствие или недовес той или иной позиции по вине магазина/курьера будет проблематично", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Александра Борисова.

Если онлайн-магазин списал сумму за те товары, которые не привезли, и не вернул ее незамедлительно, Роскачество советует уведомить об этом продавца. О возврате денежной разницы (между полной оплатой и стоимостью доставленных продуктов) необходимо заявить на сайте магазина, агрегатора и т. д., приложив файлы фото- и видеофиксации доставки и комплектности, а также отметку курьера о несоответствии комплектности по доставленному заказу. Крупные онлайн-магазины и сети ресторанов оперативно реагируют и решают проблемы, отметили специалисты.

Если возникла проблема с заказом, сделанным на сайте-агрегаторе, по информации Роскачества, претензию также можно адресовать агрегатору, который и предоставил потребителю услугу по выбору блюд (продуктов) и получил деньги.

Дальнейшие действия

Если продавец не реагирует на претензии, в Роскачестве советуют жаловаться в вышестоящие инстанции. "Если деньги на ваш счет не поступили, а сообщения продавцу (магазин/ ресторан) или посреднику (агрегатор) остаются без ответа, пора обращаться в Роспотребнадзор и/или в суд, либо в полицию", - отмечается в сообщении. Как пояснили в организации, в частности, Роспотребнадзор может провести проверку и принять меры в защиту прав потребителя. Например, он может использовать административную меру - штраф и предписание устранить нарушение, то есть вернуть деньги потребителю.

Эксперты полагают, что иск в суд стоит подать в случае, если помимо понесенных расходов потребитель планирует взыскивать дополнительные средства - компенсации за дополнительно потраченные деньги или компенсацию морального вреда. Заявление в полицию стоит подать, если произошло хищение средств и на протяжении длительного времени агрегатор даже не ведет диалога о возврате.

"Существует риск сделать заказ на мошенническом сайте, который и не доставляет товары, и не возвращает средства. Если налицо умысел на хищение - это компетенция органов полиции. Поэтому необходимо подать заявление о привлечении к ответственности неизвестных лиц, которые, вводя вас в заблуждение, под видом продажи товаров похитили ваши деньги", - считает Борисов.