Под Мурманском в могиле Неизвестного солдата нашли останки пятерых бойцов

МУРМАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Останки пятерых бойцов времен Великой Отечественной войны обнаружены в могиле в ходе реставрации памятника Неизвестному солдату в Печенгском районе Мурманской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель поискового отряда "Ваенга", начальник отдела регионального Центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив Эдуард Миронов.

"Когда мы начали работу по благоустройству памятника, сняли оградку, нам нужно было поправить накренившийся памятник, окрасить его, выровнять верхний слой земли, привести в порядок само захоронение. Нас сразу смутило то, что для одного человека, а это же захоронение Неизвестного солдата, могила слишком большая по размерам. Когда начали ровнять этот верхний слой, пошли камни, между ними мы заметили первый череп, стали аккуратно убирать камни, нашли второй, потом третий. <…> Далее провели по всем правилам археологической работы проверку на наличие останков, выяснилось, что могила братская и в ней захоронены пять человек", - рассказал Миронов.

По его словам, в процессе раскопок в грунте в большом количестве был обнаружен пепел, это свидетельствует о том, что землю разогревали для того, чтобы можно было выкопать могилу. Внутри, кроме останков солдат, поисковики обнаружили обувь, пули и погоны, что дало им возможность предположить время гибели и захоронения.

"Четверо в могиле лежали очень плотно, словно не хватало места для всех, головами в одну сторону, а пятый, получается, у них в ногах. Причем тела в могиле были расположены перпендикулярно надгробию, поперек - это очень необычно, с таким мы еще не сталкивались. Мы предполагаем, что эти солдаты были похоронены в ходе Петсамо-Киркенесской операции, в октябре 1944 года. В это время земля уже промерзшая на севере, погоны такого образца были введены после 1943 года, а на этом месте в 1943 году никаких боевых действий не велось, наступательные бои здесь велись именно в октябре 1944 года", - пояснил Миронов.

Проверка захоронения проводилась в присутствии сотрудников областного военкомата, теперь поисковой группе предстоит работа в архивах, они намерены обратиться в Центральный архив Министерства обороны России, который расположен в Подольске. "Братское захоронение найти легче, чем установить личность захороненного в одиночной могиле неизвестного солдата. Мы знаем координаты, и уже можно отследить, какие части находились в этом районе, это сузит круг поиска", - подвел итог руководитель отряда "Ваенга".

Петсамо-Киркенесская операция 1944 года - наступательная операция Карельского фронта с участием Северного флота, проведенная 7-29 октября с целью разгромить группировку германских войск на Крайнем Севере и освободить Советское Заполярье. По данным энциклопедии Министерства обороны РФ, за период боевых действий в ходе Петсамо-Киркенесской операции потери советских войск составили 21 233 человека, судьба 6 084 неизвестна.