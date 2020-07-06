На Большой Севастопольской тропе планируют создать велосипедный маршрут

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Велосипедный маршрут до конца года появится в системе Большой Севастопольской тропы - комплексного маршрута длинной более 100 км, проходящего в пригороде Севастополя, сообщила ТАСС руководитель Центра развития туризма Севастополя Валерия Бровцына.

"На Большой Севастопольской тропе планируется сделать обновление: теперь будет и специальный маршрут для велотуризма. Мы старались прокладывать его не по пешим дорожкам, а рядом, при этом маршрут приспособлен для велосипедов, там можно прокатиться в свое удовольствие. Постараемся [запустить маршрут] как можно раньше, до конца года он точно будет", - сказала руководитель центра.

Она уточнила, что к настоящему моменту завершены все согласования с природоохранными структурами, проработан сам маршрут. В ближайшие месяцы предстоит провести закупочные процедуры, разметить и оборудовать велотропу.

Также, добавила Бровцына, в этом году будет расширена карта маршрутов в мобильном приложении "Большая Севастопольская тропа", которое разработано специально для желающих отправиться по этому маршруту и способно работать даже без доступа к интернету. "Сейчас у нас в мобильное приложение внесено только 117 км основной трассы тропы. Но у нас есть еще 10 радиальных маршрутов, общей протяженностью 100 км. Паспорта на них мы уже получили, маршруты промаркированы, и в этом году они появятся в приложении и на сайте", - пояснила она.

Большая севастопольская тропа создана решением городского правительства в 2015 году по инициативе Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя. Она состоит из восьми расположенных друг за другом участков общей протяженностью 117 км, имеются радиальные маршруты. Тропа проходит через все ландшафтные зоны Севастополя, в том числе имеет степную и горную части. Полное прохождение маршрута рассчитано на недельный пеший поход, однако туристы могут выбрать любой из участков тропы для менее длительного перехода.