Детские лагеря в Приморье начнут работать с 15 июля

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Лагеря для детского отдыха в Приморье начнут работу с 15 июля. Сделать это смогут только те учреждения, которые своевременно получили разрешение специалистов Роспотребнадзора, сообщила в понедельник журналистам министр образования Приморского края Наталья Бондаренко в ходе пресс-конференции.

"Планируется начать работу детских лагерей с 15 июля. Отдыхать [дети смогут] только в своем регионе. Даже наш лагерь "Океан", который является международным, в этом году будет принимать детей только из Приморского края. <…> За три дня до открытия [лагерям] необходимо получить разрешение главного санитарного врача", - сказала Бондаренко.

Министр образования региона разъяснила, что при соблюдении необходимых условий, принимать детей этим летом смогут большинство лагерей, за исключением тех, в которых сейчас располагаются обсерваторы. Пришкольные лагеря для летнего детского отдыха будут работать на базе большинства школ, но с условием, что большую часть времени дети будут проводить на свежем воздухе.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в Приморье к работе с 15 июля готовы приступить 427 учреждений отдыха. В этих учреждениях смогут отдохнуть до 23 тыс. детей.

Режим повышенной готовности, действующий в Приморье с 31 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 15 июля. Он предусматривает обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест. Режим въезда в Приморский край, не предполагающий обязательного 14-дневного карантина как для россиян из других регионов, так и для иностранцев, начал действовать в крае 7 июня. Многофункциональные центры в Приморском крае возобновили работу 8 июня. Веранды и террасы летних кафе открылись 27 июня, а музеи и выставки могут принимать посетителей с 30 июня.

Всего с начала пандемии коронавируса в регионе заразилось 4 667 человек, 3 077 выздоровели, 51 умер.