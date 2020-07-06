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В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит в штатном режиме

Существенных сбоев и нарушений не зафиксировано

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит в регионах России в штатном режиме, существенных сбоев и нарушений зафиксировано не было. Об этом ТАСС в понедельник сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Все спокойно, <...> ровно", - сказал Музаев, отвечая на соответствующий вопрос.

ЕГЭ по русскому языку проходит 6 и 7 июля. В этом году проведение экзамена разделено на два дня, чтобы избежать большого скопления участников в экзаменационных пунктах. Его сдают свыше 671 тыс. человек, в том числе почти 618 тыс. выпускников текущего года.

Теги
РоссияМузаев, Анзор Ахмедович
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