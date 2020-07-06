Результаты опроса о часовом поясе в Волгоградской области станут известны 7 июля

ВОЛГОГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Окончательные итоги опроса жителей Волгоградской области о том, вернуть в регионе московское время или оставить местное, будут объявлены 7 июля на совете облдумы, сообщил ТАСС первый заместитель председателя областной думы Сергей Булгаков.

Результаты планировалось объявить в понедельник, 6 июля.

"Еще не все документы к нам поступили, собираем сегодня опросные листы, в течение дня нам их должны довезти. Завтра оргкомитет, затем совет думы, на котором я и объявляю окончательные итоги голосования по времени", - сказал Булгаков.

2 июля Булгаков огласил предварительные итоги опроса, который прошел 1 июля, одновременно с голосованием о поправках к конституции: более 65% проголосовавших жителей региона высказались за переход Волгоградской области обратно на московское время, около 34% выступили за то, чтобы осталось местное время.

Ранее первый зампредседателя облдумы сообщал, что депутаты региона направят законодательную инициативу в Госдуму, если 10% и более голосов поддержат возврат в регион московского времени.

18 марта 2018 года жители Волгоградской области на региональном референдуме предпочли перейти с московского времени на местное. Почти 59% избирателей высказались за перевод стрелок часов на один час вперед от московского времени, почти 41% - за сохранение в области московского времени.