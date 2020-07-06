В Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

ХАБАРОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Синоптики распространили предупреждение о сильных ливнях с грозами в Хабаровском крае. Дожди ждут также в Еврейской автономной области и в Приамурье, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.

"Объявлено штормовое предупреждение в Хабаровском крае на 7-8 июля. Ожидаются сильные ливни с грозами", - сказал представитель Гидрометцентра.

В выходные сильные дожди с грозами прошли в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре, выпало 18-20 мм при месячной норме от 90 до 144 мм для этих городов. В Комсомольске-на-Амуре из-за непогоды повалило деревья, некоторые участки улиц и перекрестки затопило водой.

По данным регионального правительства, из-за осадков в Хабаровском крае могут начаться разливы малых рек. Так, в Бикинском районе уровень воды на реке Уссури у села Лончаково уже на 10 см выше отметки уровня неблагоприятных явлений. В настоящее время там проходит гребень паводка с подъемом воды на 10-20 см до отметок 370-380 см. Прогнозируется подтопление сенокосов, дорог и посевов. Похожая ситуация складывается и в Вяземском районе, где у села Шереметьево в ближайшие двое суток ожидаются уровни, близкие к категории неблагоприятных явлений (810 см). Кроме того, сейчас затоплены поймы Амура на участке Хабаровск - село Елабуга, рек Уссури от села Лончаково до устья, Подхоренок в Хабаровском крае.

Дождь на территорию края принес циклон с западных регионов страны. Он же вызвал ливни, местами сильные, в Амурской области и в ЕАО. Непогода с понижением температуры будет держаться до конца недели. К выходным погода улучшится, температура воздуха прогреется до плюс 25-30 градусов.