В Приморье около 9 тыс. семей получили выплаты на детей от 3 до 7 лет

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Почти 9 тыс. приморских семей получили ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет. На эти цели из краевого бюджета направили около 686 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приморья.

"В Приморье получателями нового пособия стали 8,9 тыс. семей, в которых воспитываются 10,7 тыс. детей. Право на новую меру социальной поддержки имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения. В Приморье его размер составляет 13 189 рублей", - пояснили в пресс-службе.

Чтобы получить пособие, необходимо подать заявление через портал госуслуг или социальный портал Приморского края. Все документы, подтверждающие право на выплату, сотрудники МФЦ самостоятельно запрашивают в налоговой и миграционной службах, Пенсионном фонде, Фонде социального страхования и других ведомствах. На оформление выплаты было подано около 44 тыс. заявлений.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от трех до семи лет включительно, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Документ предусматривает ежемесячные выплаты. Правительство России на эти цели выделит в поддержку регионам из федерального бюджета почти 105 млрд рублей.

Помимо этого, правительство Приморья финансово поддерживает семьи с детьми в рамках программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2027 года.