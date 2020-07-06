Путин поручил обеспечить усиление ответственности за нарушения в обращении с животными

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить усиление административной ответственности за нарушения в сфере обращения с животными. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам прошедшей 5 июня встречи с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на усиление административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными", - говорится в перечне поручений.

Также правительству РФ поручено обеспечить внесение поправок, направленных на совершенствование правового регулирования вопросов, касающихся проведения рекультивационных и иных восстановительных работ юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, причинившими вред окружающей среде. Эти поправки должны усовершенствовать вопросы ведения государственного экологического надзора в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и обеспечения пользователями недр охраны объектов животного и растительного мира, в том числе сохранения биологического разнообразия.

Срок исполнения этих поручений - до 1 декабря.