В России за сутки выявили 6 611 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 611, уже неделю суточный рост этого показателя не превышает 1%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве (0,3%), Московской области (0,5%), Республике Ингушетия (0,5%), Республике Северная Осетия (0,5%), Республике Дагестан (0,6%). Новые 685 случаев выявлены за сутки в Москве, 292 - в Московской области, 289 - в Ханты-Мансийском АО, 280 - в Санкт-Петербурге, 270 - в Свердловской области. Всего в настоящее время в РФ болеют 223 237 человек.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 3 579, до 454 329. Из данных штаба следует, что всего в России вылечились около 66% инфицированных. В частности, за сутки были выписаны 632 человека в Москве, 406 - в Московской области, 180 - в Санкт-Петербурге, 152 - в Нижегородской области и 150 - в Ханты-Мансийском АО.

Число умерших от коронавируса пациентов составило за сутки в России 135 против 134 днем ранее, всего от инфекции в РФ умерли 10 296 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,49% от всех заразившихся в России. За сутки зарегистрированы 44 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 22 - в Москве, 9 - в Республике Тыва, 7 - в Свердловской области, по 5 - в Нижегородской области и Пермском крае.