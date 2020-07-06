Ростуризм поможет властям Улан-Удэ в реконструкции исторического центра города

УЛАН-УДЭ, 6 июля. /ТАСС/. Ростуризм окажет методологическую помощь властям Улан-Удэ в реконструкции исторического центра города для сохранения уникальности объектов культурного наследия и развития туризма. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городской администрации.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова прибыла в Бурятию в конце прошлой недели для знакомства с регионом и проведения ряда совещаний, на которых обсуждалась стратегия развития туризма в республике. При поддержке Ростуризма туроператор TUI Россия организовал первый после перерыва из-за пандемии коронавируса чартерный авиарейс в Бурятию, 5 июля в Улан-Удэ прибыла группа из 160 туристов из регионов западной части России.

"Администрация города Улан-Удэ представила [Зарине Догузовой и главе Бурятии Алексею Цыденову] свои планы по развитию центра города. По мнению руководителя Ростуризма, у города хороший туристический потенциал, но необходим единый комплексный мастер-план, который свяжет все исторические объекты центра города в единое целое. Глава Ростуризма пообещала оказать методическую помощь Улан-Удэ, чтобы при реконструкции исторического центра сохранить уникальность объектов культурного наследия, при этом создать комфортную среду для гостей столицы", - сообщили в мэрии.

В настоящее время власти города работают над вариантами финансирования реконструкции его центра. Сейчас центральная часть Улан-Удэ разбита на 18 кварталов, в которых есть объекты культурного наследия, их планируется отреставрировать и перенести в единый исторический центр - Соборный квартал, на что городу потребуется более 200 млн рублей.

В качестве положительного примера развития исторического центра Догузова привела город Тулу. "Мы будем помогать делать исторически привлекательными наши города, везде есть уникальные объекты, точки притяжения, - приводит пресс-служба слова Догузовой. - Самая главная проблема - несостыковка разных частей города. Центр города должен быть туристически привлекательным, развитым не кусками, а комплексно соединенный, переход от одного к другому участку тоже должен быть привлекательным для туристов".

Будущая столица Бурятии была заложена в 1666 году, когда казачий отряд под руководством Гаврилы Ловцова поставил на высоком берегу, в устье реки Уды, избу для сбора подати (ясака) с местного населения. Через четыре года по решению правительства в Москве Удинское казачье зимовье было преобразовано в острог - административный и военный центр Забайкалья. Туризм - одна из основных приоритетных отраслей экономики Бурятии, помимо иностранцев из стран Азии и Европы чаще всего в Бурятию приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей.