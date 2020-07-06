Путин поручил обеспечить доступность, комфортность и безопасность экологического туризма

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить доступность, комфортность и безопасность экологического туризма. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам встречи с представителями общественных организаций, работающих в области экологии и защиты животных.

"Подготовить и внести в национальные стандарты Российской Федерации в сфере туризма изменения, направленные на обеспечение доступности, безопасности экологического туризма, а также комфортности условий его осуществления", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 31 декабря 2020 года.

Министерству просвещения поручено к 1 сентября представить предложения по совершенствованию экологического образования в рамках реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в части, касающейся улучшения условий для их реализации.