Мишустин: сведения о местах в яслях и детсадах будут собираться на едином информресурсе

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о закреплении правового статуса федеральной информационной системы доступности дошкольного образования.

"Все сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс, это позволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также эффективно оценить использование вновь созданных мест", - сказал председатель правительства в понедельник на совещании с вице-премьерами.

По данным главы кабинета министров, "сегодня более 7,5 млн дошкольников посещают ясли и детские сады". "До конца 2020 года планируется создать еще 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях", - отметил Мишустин.

"Родителям, которые хотят устроить своих детей в детские сады, важно в ежедневном режиме узнавать о наличии мест в них, в том числе через сайт государственных услуг", - считает премьер-министр. Он напомнил, что "еще совсем недавно устроить ребенка в детский садик было большой проблемой, родителям приходилось вставать в очередь сразу, как только ребенок родился, но даже это не гарантировало ему место". "Сложно было подать заявление, это можно было сделать только при личном посещении", - добавил председатель правительства. Он указал: "Чтобы информация о таких местах была максимально полной, оперативной и достоверной, правительство закрепило правовой статус федеральной информационной системы доступности дошкольного образования".