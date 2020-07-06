Лувр вновь открылся для посетителей после карантина

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Один из крупнейших художественных музеев в мире - Лувр в Париже - вновь открыл двери для посетителей спустя почти четыре месяца после закрытия из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в понедельник в администрации культурного учреждения.

"Мы рады сообщить, что музей Лувр вновь открывается с 6 июля 2020 года", - сообщили в пресс-службе музея.

В общей сложности для посещения будут доступны порядка 70% залов. Хотя в музее и ожидают с нетерпением новых посетителей, принимать их придется в условиях повышенной санитарной безопасности. В частности, теперь всем без исключения посетителям, даже обладателям абонементов и тем, кто имеет право на бесплатный проход, придется бронировать на сайте талоны на точное время. В администрации уточнили, что приобрести билеты на месте теоретически будет возможно, но только при наличии мест или при слабом потоке гостей.