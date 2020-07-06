Патриарх Кирилл обеспокоен планами пересмотреть статус собора Святой Софии в Стамбуле

МОСКВА, 6 июля. ТАСС/. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал сохранить нейтральный статус храма Святой Софии в Стамбуле, который является символом для миллионов христиан, сообщает в понедельник пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

"Глубоко обеспокоен призывами некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии, одного из величайших памятников христианской культуры. <...> Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 6 июля. ТАСС/. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал сохранить нейтральный статус храма Святой Софии в Стамбуле, который является символом для миллионов христиан, сообщает в понедельник пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

"Глубоко обеспокоен призывами некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии, одного из величайших памятников христианской культуры. <...> Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия", - говорится в сообщении.

Патриарх добавил, что в истории отношений Руси и Константинополя были разные, порой весьма непростые периоды, но попытки унижения духовного наследия Константинопольской церкви русский народ воспринимает с горечью и негодованием. "Долг всякого цивилизованного государства - сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их; способствовать объединению людей, а не разделению", - отметил он.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Государственный совет Турции провел 2 июля заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение, по данным канала, продлилось всего 17 минут. По его итогам сообщалось, что решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней. Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой является.

Софийский собор в Стамбуле - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.