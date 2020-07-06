Замгенсека ООН рассказал о 240 российских детях, остающихся в Сирии

ООН, 6 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Около 240 российских детей все еще могут находиться в Сирии, сейчас ведется работа по возвращению 70 из них. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков.

"Госпожа [уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна] Кузнецова сообщила мне о подготовке к репатриации очередной группы из 70 российских детей в дополнение к тем, кто вернулся ранее", - сказал Воронков. "По различным оценкам, в Сирии может все еще находиться до 240 российских детей", - добавил он.

"Я высоко ценю усилия Российской Федерации по репатриации детей, которые координирует уполномоченный по правам ребенка", - продолжил глава управления ООН. Он подчеркнул, что "это обязанность государства - заботиться о своих гражданах, особенно о детях, которые попали в беду".

При этом Воронков выразил сожаление в связи с тем, что "проблемы политического плана и вопросы безопасности, наряду с практическими ограничениями, такими как запреты на поездки и карантинные меры, создают дополнительные проблемы для репатриации".

25 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вывоз на родину детей россиян, уехавших в Сирию во время вооруженного конфликта, может возобновиться после отмены карантина в связи с пандемией.