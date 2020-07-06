Замгенсека ООН заявил, что пандемия выявила неготовность стран противостоять биотерроризму

ООН, 6 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Пандемия коронавируса продемонстрировала, что страны не готовы противостоять возможному применению террористами биологического оружия. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков.

"Пандемия выявила уязвимость и потенциальную неготовность государств противостоять биологическим угрозам, включая биотерроризм, - сказал Воронков. - Хотя биологические террористические акты маловероятны, угрозу следует рассматривать как реальную".

По его словам, вызывает тревогу тот факт, что с момента начала пандемии некоторые экстремистские группы открыто призывали к созданию оружия с применением COVID-19. "Также были случаи кибератак против критической инфраструктуры", - напомнил замгенсека ООН.

Воронков сообщил, что Контртеррористический центр ООН разработал глобальную программу по оказанию помощи государствам-членам в предотвращении угрозы биологического терроризма, а также химического, радиологического и ядерного терроризма. "Мы работаем с широким кругом заинтересованных сторон, включая правоохранительные органы, вооруженные силы, разведку, здравоохранение, промышленность, научные круги и частный сектор", - отметил он.