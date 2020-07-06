Яровая просит ГП, СК и МВД провести анализ работы законов по борьбе с "группами смерти"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник направила запросы в Генпрокуратуру, Верховный суд, Следственный комитет, МВД и Роскомнадзор с просьбой провести анализ правоприменительной, судебной и следственной практики реализации законов, направленных на борьбу с так называемыми группами смерти в интернете, призывающими несовершеннолетних к совершению суицида.

"Сегодня необходимо дать не поверхностную и эмоциональную оценку, а провести анализ практики применения законодательства по вопросам выявления групп смерти для повышения эффективности деятельности уполномоченных органов и правовых институтов для обеспечения защиты жизни и здоровья детей, выявления причин и условий, способствующих совершению данных преступлений, принятия дальнейших действенных мер по защите детей от кураторов "групп смерти". Поэтому мною направлены запросы в Генеральную прокуратуру и МВД с целью получить данные по правоприменительной практике, Верховный суд - по судебной практике, Следственный комитет - по следственной практике, а в Роскомнадзор, чтобы провести анализ практики выявления и пресечения деятельности групп смерти в сети Интернет, TOR-сети и в иных информационно-телекоммуникационных сетях", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

По словам Яровой, полученные данные будут не только иметь важное практическое значение в деятельности правоохранителей и судов, но и помогут в дальнейшем развитии законодательства и формировании мер профилактики и защиты детей. Полученную информацию Яровая предлагает обсудить на площадке экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

Она напомнила, что в 2017 году Госдума приняла законы, которые направлены на защиту детей от склонения к самоубийству через интернет, а также на создание мер по предотвращению самоубийств среди детей и борьбу с различными формами содействия суицидам. Кроме того, "были значительно увеличены санкции за склонение детей к суицидам и за организацию "групп смерти". "Принимая законы, мы планировали проводить мониторинг их исполнения. Кроме того, в СМИ появляется информация о сохраняющихся угрозах вовлечения детей в смертельно опасные игры через мессенджеры, а также о тенденциях назначения условных сроков либо прекращения уголовных дел", - отметила Яровая.