Фанатов "Зенита" привлекли к административной ответственности за зажженные файеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге привлекли к административной ответственности 11 фанатов футбольного клуба "Зенит" за мелкое хулиганство, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По случаю победы "Зенита" улицу Рубинштейна "оккупировали" футбольные фанаты. Как результат, 11 молодых людей были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главка МВД по Петербургу и Ленобласти, фанаты жгли файеры.

5 июля петербургский "Зенит" победил в гостях "Краснодар" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) и досрочно стал победителем турнира. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Зенита". Победа гарантировала титул "Зениту" за четыре тура до конца чемпионата. Петербургский клуб в шестой раз стал чемпионом России.

Победа "Зенита" традиционно считается праздником для жителей Санкт-Петербурга. В прошлом году, когда команда также стала чемпионом России, это отмечали на Дворцовой площади. Всего в минувшие выходные, по итогам трех ночных рейдов по улицам Рубинштейна, Думской и на Дворцовой площади сотрудники правоохранительных органов доставили в отделы полиции 120 человек. Среди правонарушений были выявлены продажа алкоголя несовершеннолетним, распитие спиртного в неположенном месте, употребление наркотических средств. Четыре бара на улице Рубинштейна оштрафованы за продажу алкоголя несовершеннолетним.