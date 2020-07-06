В Роскачестве рассказали, как защитить информацию на компьютере

МОСКВА, 6 июля./ТАСС/. Роскачество рекомендует использовать приватный режим при работе на компьютере для сохранения с информации. Об этом говорится в сообщении организации.

"Используйте приватный режим (режим инкогнито или невидимки). В том или ином виде он есть во всех современных браузерах", - отмечается в сообщении.

Как отметили в Роскачестве, при интернет-серфинге в таком режиме не сохраняются файлы cookie и история браузера. Впрочем, даже в таком режиме сервисы Google собирают "обезличенные данные", по которым теоретически можно установить пользователя. Также приватный серфинг не является полностью анонимным: активность на сайтах видна провайдеру или администратору локальной сети. Однако, в этом режиме доступ к сайтам, куда нужен логин и пароль, будет затруднен, добавили эксперты.

В организации также напомнили, что многие браузеры поддерживают функцию по блокировке файлов cookie. Например, в Firefox такая возможность реализована в разделе "Конфиденциальность и безопасность". Однако использование этой функции может повлечь за собой некорректное отображение сайтов.

Эксперты советуют использовать сторонние расширения для приватного серфинга и блокирования рекламы с осторожностью, так как они нередко входят в конфликт с содержимым сайтов и могут сами по себе содержать вредоносный код или еще более продвинутые "пылесосы данных". В связи с этим рекомендуется изучать отзывы и рейтинги безопасности такого расширения перед тем, как скачать его. Кроме того, специалисты советуют проверять уровни доступа приложений, которые установлены на ваш смартфон, и всегда обращайте внимание на излишний доступ к данным, который они могут требовать. По возможности стоить отключать геолокацию или настраивать ее использование только при использовании приложения.

"Если вы не хотите, чтобы гигант-монополист Google регистрировал ваше поисковое поведение, используйте альтернативные приватные поисковики, например DuckDuckGo или Startpage.com", - советуют в Роскачестве. В число рекомендаций также входит совет пройтись по настройкам приватности своих аккаунтов в Facebook, Google, Instagram и мессенджерах. Практически везде найдется, что изменить в сторону большей приватности. Например, перевод страницы в VK в приватный режим резко сократит возможность использования данных в социальной инженерии, считают эксперты.

Хранение данных

По мнению экспертов, лучше не хранить в облаке или чате мессенджеров важные данные, пароли и сканы документов. Роскачество обращает внимание пользователей на то, что крупным корпорациям может принадлежать сразу несколько сервисов (например, WhatsApp и Instagram принадлежат Facebook, а YouTube - Google). Эти системы обмениваются данными между собой и имеет смысл выставлять настройки приватности во всех этих сервисах одновременно, говорят в организации.

Для обеспечения приватности и безопасности своих платежных данных при использовании публичного Wi-Fi местах, например, ресторанах и отелях, транспорте, рекомендуется пользоваться интернетом через VPN. При этом лучше всего использовать проверенный платный VPN-сервис, так как бесплатные варианты могут быть скомпрометированы мошенниками и сами по себе нести угрозу безопасности вашего смартфона, считают в Роскачестве.